Gleich drei Fensterstürze innerhalb von nur 24 Stunden beschäftigen derzeit die Wiener Polizei: Wie berichtet, war zunächst am späten Samstagabend ein 36-Jähriger in Ottakring in die Tiefe gestürzt, er befindet sich in Lebensgefahr. Am Sonntagabend stürzte dann ein Neunjähriger aus einem Fenster in Favoriten, der Bub wurde schwer verletzt. Zudem fiel ein Mann von einer Dachterrasse im Bezirk Alsergrund - er verstarb. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch völlig unklar.