In Bregenz ist am Sonntag möglicherweise ein Mädchen in der Öffentlichkeit sexuell missbraucht worden. Laut einer Zeugin wurde das auf sieben oder acht Jahre alt geschätzte Kind von einem Mann unter der Kleidung im Intimbereich berührt. Als die gerufene Polizei eintraf, waren der Mann und das Kind aber bereits verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.