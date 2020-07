So wurden in Oberösterreich 30 und in Wien 27 Neuinfektionen vermeldet. In Niederösterreich gab es 16, in Salzburg acht, im Burgenland drei und in der Steiermark zwei neue Corona-Fälle. In Tirol wurde eine Neuinfektion registriert, in Kärnten wurde am Montag die Zahl der Neuinfektionen aufgrund einer Datenbereinigung mit minus eins angegeben. Vorarlberg meldete keinen einzigen neuen Corona-Fall.