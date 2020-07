Neues Konzept erstmals in Österreich

Sport-Austria-Präsident Niessl sagte, mit den Austria Finals 2021 werde ein neues Konzept erstmals in Österreich durchgeführt. „Einige Sportarten stehen im täglichen Leben und in den Medien im Vordergrund, aber in vielen anderen Sportarten ist das leider nicht so“, so Niessl. IOC und WHO hätten gefordert, dass man gerade in der Coronaviruskrise verstärkt auf Sport setzen solle. DIe „Finals“ werden auch 2022 in Graz in Szene gehen.