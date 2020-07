Fuhrmann war von Anfang an die „erste Ansprechpartnerin“, versicherte bereits ÖFB-Sportchef Peter Schöttel vor der Pressekonferenz am Montag. Auch Kapitänin Viki Schnaderbeck wurde samt Mannschaftsrat befragt. Die Wahl fiel auf Fuhrmann. „Für mich persönlich ist es ein sehr emotionaler Tag, weil ich die Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich seit 20 Jahren hautnah miterlebe. Es ist für mich ein absolutes Privileg, diesen Job ausüben zu dürfen. Jetzt geht es an die konkrete Planung des Lehrgangs im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels gegen Kasachstan im September“, so die neue Teamchefin.