„Habe das Verhalten nicht verstanden“

Trotz der Kritik sei sein Verhältnis zu seinem Team weiter gut: „Ich bin in meinem Herzen ein Yamaha-Fahrer und ein wichtiger Teil in der Geschichte dieser Marke. Ich will ihnen nach diesem guten Resultat einfach nur ein bisschen Druck machen“, schmunzelt Rossi. „Vielleicht bin ich auf der Strecke nicht mehr der Schnellste, aber ich kann immer noch gute Rennen abliefern. Ich habe dieses Verhalten von Yamaha nicht verstanden und halte es auch nicht für besonders klug. Yamaha muss klar sein, dass sie mir vertrauen können und mich unterstützen müssen, denn ich bin im Werksteam und 2021 bei Petronas. Wenn ich das gleiche Bike fahre, mit dem Fabio und Maverick so stark sind, dann ist es aber auch normal, dass Yamaha glaubt, ich muss so fahren wie sie.“