Ihre lebenslängliche Strafe ist damit vorerst vom Tisch, ebenso die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Auch was die Brandstiftungen anlangt, soll es bei der Wahrheitssuche Fehler geben. Der Begriff Feuersbrunst sei im Urteil nicht konkretisiert worden; generell fehle bei den Fragen an die Geschwornen die „Sachverhaltsgrundlage“. Zur Erklärung: Die Geschwornen entscheiden zwar allein über die Schuldfrage - aber immer nur auf Basis der von den Berufsrichtern an sie gestellten Fragenliste.