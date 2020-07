Eine 77 Jahre alte Wienerin wäre am Sonntagabend beinahe im Wörthersee ertrunken. Laut Polizei trieb sie gegen 18.40 Uhr bei einem Hotel-Badestrand in Techselsberg (Bezirk Klagenfurt-Land) bereits reglos in Bauchlage im Wasser. Zwei Männer, ein 48-Jähriger aus Anif in Salzburg und ein Einheimischer (64), zogen sie aus dem See und reanimierten sie erfolgreich.