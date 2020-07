Doch so weit kam es nicht: Einige Stunden später, gegen 12.30 Uhr Mittag, stürzte die kleine Passagiermaschine aus noch unbekannter Ursache auf rund 3060 Meter Seehöhe bei einem Gletschergipfel im Kanton Wallis zu Boden. Der Flieger schlug auf einem Fels auf und ging sofort in Flammen auf - Augenzeugen berichteten von Rauchsäulen, die in den Himmel ragten.