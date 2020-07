„Abwarten!“

Die Leihe endet am 31. Juli, die Polen bekundeten in Wien aber bereits ihr Interesse an einer Verpflichtung. „Abwarten“, sagt Sportvorstand Peter Stöger, der heute Vormittag die ersten Gespräche mit Trainerkandidaten führt. Zuletzt wurde die komplexe Situation mit möglichem Investor und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen intern besprochen. „Es ist herausfordernd, weil du in Wahrheit nicht weißt, ob wir im September vor 1000, 10.000 Fans oder doch wieder vor leeren Rängen spielen.“