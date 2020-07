Von Spanien nach England bedeutet 14 Tage Quarantäne, die Formel 1 macht die Reise in die entgegengesetzte Richtung - am nächsten und übernächsten Wochenende warten zwei Rennen in Silverstone, erst die Woche darauf geht’s nach Barcelona. Mit ständigen Tests und in der „Blase“. Genau darüber regt sich hinter den Masken bereits Groll. Mechaniker und die Crews dürfen ihre Hotels nur Richtung Strecke verlassen, sind drei Wochen fernab der Familie.