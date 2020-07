Zebrastreifen am Weg zur Volksschule kommt

Auch in der Rosa-Hofmann-Straße soll einer Forderung besorgter Eltern endlich nachgekommen werden: Ein Zebrastreifen wird noch in diesem Jahr den Weg zur Volksschule Taxham sicherer machen. Die Neos brachten dazu im Dezember des Vorjahres einen Antrag ein und reagierten auf einen „Krone“-Bericht. In einem ersten Schritt wurden bereits ein Gehsteig und eine Verkehrsinsel errichtet.