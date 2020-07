Tragische Nachrichten gab es zuletzt vom Red Bull Ring! Das Zeltweger Motorrad-Ass Horst Saiger kam in Spielberg übel zu Sturz und wurde schwer verletzt - er erlitt wohl mehrere Knochenbrüche. Während eines Trainings versagten in der ersten Kurve die Bremsen seiner Yamaha, danach donnerte er ungebremst in die Auslaufzone.