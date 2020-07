Er werde sie alle umbringen, drohte der 37-Jährige dem 51-Jährigen, dessen Freundin (28) und deren zwei Kinder (1, 2). Währenddessen hielt er noch dazu ein Küchenmesser und einen Baseballschläger in den Händen! Die Polizei nahm den Mann fest und entdeckte in seiner Wohnung auch noch 15 Cannabispflanzen. Danach wurde der Tobende in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.