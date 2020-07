Erst am Wochenende ist ein Steirer (27) auf der A1 mit einem Laserblocker erwischt worden. Noch vor Ort bauten Polizisten das Gerät aus. Dem Lenker droht eine Strafe. Und diese kann durchaus saftig ausfallen, wie aus einer Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes hervorgeht: Demnach ist ein Firmenwagen am 9. April auf der A1 bei Eugendorf gestoppt worden, da ein Laserblocker an dem Fahrzeug montiert war.