Ein gemütlicher Kinoabend mit knapp 200 Gästen – auch das gibt es in Zeiten wie diesen noch. Unter strenger Einhaltung der Corona-Maßnahmen wurde am Oberndorfer Stille-Nacht-Platz am Samstag der „Bohemian Rapsody“ unter freiem Himmel gezeigt. Die Besucher genossen bei perfektem Wetter den Film über das Leben von Freddie Mercury, Frontmann der Rockband Queen. Wer die Vorstellung verpasst hat, muss nicht traurig sein. In den kommenden Tagen und Wochen finden in ganz Salzburg viele Sommerkinos statt – sofern das Wetter mitspielt und die weiteren Corona-Entwicklungen keine Absagen nötig machen.