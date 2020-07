Durch die modulare Ausbildung erlernen die Mädchen und Burschen im Alter von 10 bis 15 Jahren in fünf Jahren das grundlegende Handwerk eines Feuerwehrmitgliedes. Mit 16 können sie dann in den aktiven Dienst übertreten. So vielfältig wie das Leben, so vielfältig ist auch die Arbeit in den einzelnen Feuerwehren.