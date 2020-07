In einer Studentenwohnung hat 1997 alles angefangen. „Unser Schreibtisch war so konzipiert, dass ich auch aufstehen musste, wenn eigentlich nur Jörg aufstehen wollte“, erinnert sich Daniel Frixeder an den Beginn ihrer gemeinsamen Selbstständigkeit. Jörg Neuhauser fotografierte viel und brachte das Gestalterische mit, Frixeder hatte schon als Schülervertreter Erfahrung in Sachen Kommunikation gesammelt – „wir waren Autodidakten“, so Frixeder.