„Wir holen den Trend aus der Bundeshauptstadt an den Strand von Podersdorf“, so Tourismus-Geschäftsführer Rene Lentsch. Auf fantasievolle Art sorgt erstmals im Burgenland ein Outdoor-Escape-Spiel für Abwechslung. „In Zeiten von Corona braucht es neue Wege, die eine kontaktlose Freizeitgestaltung in der Natur ermöglichen“, betont Lentsch. Konkret geht es um die Geschichte eines vermissten Surfers. „Bei dem Rätselspaß für die ganze Familie gilt es, Aufgaben zu meistern, um Licht ins Dunkel des Kriminalfalles zu bringen“, erklärt Meran.