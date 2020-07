Klimaschutz als zentrales Ziel

Unerwartet spricht das auch die Initiative „Fairplanning“ an, ein Zusammenschluss von Architekten. Sie wünscht sich eine Wende in der Raumplanungspolitik: „Es fehlt Klimaschutz als zentrales Ziel der Raumordnung“, aber auch „ein klares Bekenntnis zu Innenentwicklung statt Zersiedelung“, heißt es in der Stellungnahme.