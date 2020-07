Schwarze Schafe

Wie aus einer schriftlichen Anfragebeantwortung von Finanzminister Gernot Blümel (VP) an den FP-Parlamentsklub hervorgeht, wurden im ersten Quartal dieses Jahres – also noch vor Ausbruch der Corona-Krise und den vielen Kurzarbeitskontrollen – in Oberösterreich insgesamt 954 Betriebe „gefilzt“ – und dabei immerhin 470 Strafzettel ausgestellt. „Der allergrößte Teil der Betriebe handelt vorbildlich, aber es gibt einige schwarze Schafe“, resümierte Blümel.