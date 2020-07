Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat nach eigenen Angaben seine Corona-Infektion überwunden. Das letzte Testergebnis sei negativ gewesen, verlautbarte der Staatschef am Wochenende in sozialen Medien, nachdem knapp drei Wochen zuvor bei ihm eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus diagnostiziert worden war. Seitdem führte er die Amtsgeschäfte aus der Quarantäne in der Präsidentenresidenz in Brasília.