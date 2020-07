Die Glückwünsche per Mail, WhatsApp und SMS sprengten bei Thomas Rass am Tag darauf die 300er-Marke. Alles, was sich der rührige Veranstalter, die Tourismusverbände Kitzbühel und Kirchberg sowie Bergbahn und Stadtgemeinde erwartet hatten, war an diesem herrlichen Sommerabend auf 1800 Meter Seehöhe noch übertroffen worden. „Wir haben 14 Tage lang geschuftet, fünf Tage mit 23 Künstlern an verschiedenen Schauplätzen gedreht. Insgesamt 250 Leute haben an einem Strang gezogen“, resümiert Rass. Das bedrohlichste aller Fragezeichen war das Wetter („mehr als alles andere habe ich zuvor die diversen Modelle studiert“).