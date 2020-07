Eine 48-jährige Niederländerin verlor während eines Schulungsflugs in Rottenstein bei Spittal an der Drau die Kontrolle über den Gleitschirm, da dieser ins Trudeln kam. Der daraufhin aktivierte Notschirm verhedderte sich in den Leinen des Hauptschirm, wodurch die Frau unkontrolliert zu Boden stürzte. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Villach geflogen.