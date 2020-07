Seehofer erwägt schärfere Schutzmaßnahmen

Innenminister Horst Seehofer kündigte an, als Reaktion auf die illegalen Datenzugriffe schärfere Schutzmaßnahmen zu erwägen. „Ich werde prüfen, ob der Zugriff auf Polizeidatenbanken mit biometrischen Merkmalen besseren Schutz ermöglicht“, erklärte Seehofer am Sonntag in Berlin. „Datenzugriffe sind eine sehr sensible Angelegenheit und sollten deshalb mit den höchsten Standards geschützt sein.“