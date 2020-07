Drehkreuze lahmgelegt

Weniger Glück hatte dem Bericht nach ein Klub der unteren English Football League. Seine Systeme wurde mittels erpresserischer Software, sogenannter Ransomware, lahmgelegt. Als Einfallstor hatten die Angreifer das Überwachungskamerasystem des Stadions genutzt, welches wie alle anderen Computer des Klubs in dasselbe Netzwerk eingebunden war. Weil daraufhin nebst Computern und Servern selbst die Drehkreuze am Stadioneingang versagten, hätte ein Spiel beinahe abgesagt werden müssen. Am Ende kam es zwar nicht so weit, der Vorfall kostete dem Klub dennoch „mehrere Hunderttausend Pfund“.