Die Zahl der Haie an Korallenriffen ist einer Studie zufolge weltweit deutlich zurückgegangen. An vielen Riffen seien bei Feldforschungen gar keine Haie mehr entdeckt worden, berichten Wissenschaftler um Aaron MacNeil von der kanadischen Dalhousie University in Halifax. Riffhaie seien demnach vielerorts „funktional ausgestorben“, schreiben die Forscher. Sie spielten für die dortigen Ökosysteme kaum noch eine Rolle.