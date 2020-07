„Gegen 17.30 Uhr lockte das 15-jährige Mädchen unter einem Vorwand per Social Media einen 19-jährigen Mann aus demselben Bezirk in einen Park in Völkermarkt“, gibt die Polizei Völkermarkt in einer Aussendung bekannt. Dort wartete das Mädchen mit ihrem 17-jährigen Freund. Dabei waren auch noch drei weitere, die derzeit noch unbekannt sind. Als der Mann eintraf, forderte das Mädchen von ihm einen Geldbetrag, welchen er ihr noch schuldig sein sollte. Er gab aber an, ihr nichts zu schulden. Er hätte auch nichts dabei. Daraufhin schlugen die drei unbekannten Verdächtigen auf den 19-Jährigen ein und verletzten ihn unbestimmten Grades. Danach stahlen sie aus seinem Rucksack einen Schlüsselbund sowie eine Lautsprecherbox und flüchteten alle mit einem PKW. Der Verletzte wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Er konnte nach ambulanter Behandlung das Klinikum wieder verlassen.