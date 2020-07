Die Chefs der IT-Giganten Facebook, Amazon, Google und Apple müssen sich am kommenden Mittwoch in einer Anhörung Kartellvorwürfen stellen. Das teilte der zuständige Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses am Samstag mit. Kritiker werfen den Konzernen vor, ihre Marktmacht zu missbrauchen und kleinere Rivalen beschädigen oder ausschalten zu wollen.