Am Samstag ereigneten sich mehrere Fahrzeugüberschläge und -abstürze in Salzburg. Zunächst hatte am Nachmittag ein Lenker auf der Forststraße zu den Laderdinger Almen bei Bad Hofgastein die Kontrolle über den Pkw verloren und war eine steile Böschung hinabgestürzt. Die beiden Insassen, 25 und 52 Jahre alt, wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.