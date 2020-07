Bisher gab es laut Gesundheitsministerium in Österreich somit über 20.400 positive Testergebnisse. 711 Menschen sind mit oder an Covid-19 verstorben, 18.124 wieder genesen. Die Anzahl der bestätigten aktiven Fälle betrug damit am Sonntagvormittag 1465 (Stand 8 Uhr).