Es gibt unterschiedliche Bilder eines Industriemuseums. Die einen sehen das Museum in einem alten Gebäude in der historisch die Industriegeschichte gezeigt wird, die anderen sehen das Thema als die Gesamtheit unterschiedlicher Aspekte in ganz Vorarlberg, die bereits jetzt museal bearbeitet werden: etwa in Frastanz, in Bludenz. Die Frage ist, ob man nur die Historie abbilden will oder auch Vorarlberg als Ort neuer Technologien? Will man auch Letzteres, wird es wohl nicht das alte Gebäude werden. Solange nicht klar ist, was wir wirklich zeigen wollen, werden wir kein Museum bauen. Coronabedingt ist das derzeit aber eine eher nachrangige Frage.