Und die Länderspiele?

Wir spielen im September in Klagenfurt gegen Rumänien. Derzeit sind 10.000 Fans veranschlagt. Aber mit der täglich wiederum steigenden Zahl an Infizierten, da kann man nicht in verfehlte Euphorie verfallen. Doch ich will das erste Spiel nach Covid mit einer respektablen Zuschauerzahl absolvieren. Aber natürlich werden wir uns an die Vorgaben der Politik halten.