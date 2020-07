Mit Verletzungen und in einem Bach endete eine Verfolgungsjagd, die sich ein 28-Jähriger in der Nacht auf Sonntag der Polizei in der Steiermark geliefert hatte: Der Weizer gab bei einer Verkehrskontrolle Gas, statt anzuhalten, und fuhr davon. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Er selbst und sein Beifahrer, der zunächst geflüchtet war, wurden verletzt.