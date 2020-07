Nacht auf Hütte verbracht

Sonntagfrüh dann großes Aufatmen: Die 40-Jährige tauchte unversehrt wieder auf. „Sie gab an, dass während des Telefongesprächs mit ihrem Sohn der Handy-Akku leer geworden sei. Sie sei schließlich zu einer unversperrten Almhütte gelangt, in der sie die Nacht verbrachte“, so die Polizei.