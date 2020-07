Mitentscheidend für die neuerliche Niederlage waren 24 Ballverluste. Das sah auch der 24-jährige Wiener so. Er ortete im Vergleich zum 92:113 gegen die Milwaukee Bucks am Donnerstag „kleine Fortschritte“, merkte aber gleichzeitig an, dass sich sein Team „defensiv und im Vermeiden von Turnovers noch stark verbessern“ müsse.