Das Ehepaar fuhr um 14.50 Uhr in Neuberg an der Mürz auf der B 23 in Richtung Mürzsteg. Bei Straßenkilometer 18,3 wollten die beiden die Bundesstraße queren, um auf den dort befindlichen Radweg (R5) zu gelangen. Der 55-jährige Mann wollte abbiegen, dabei fuhr ihm seine Ehefrau mit ihrem E-Bike auf.