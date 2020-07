Mitten in der Nacht mussten alle Bewohner eines Mehrparteienhauses in Bruckneudorf ihre Wohnungen verlassen, nachdem Messgeräte erhöhte Kohlenmonoxid-Werte angezeigt hatten. Was folgte, war ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rotem Kreuz. Zwei Verletzte wurden ins Spital nach Hainburg (NÖ) gebracht.