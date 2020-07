Russische und chinesische Investoren

Finanziell scheint es in diesem Teil Andalusiens an nichts zu mangeln: Nach dem russischen Investor Alexander Grinberg übernahm 2018 der Chinese Zhao Zhen als Präsident und Eigentümer den Klub. Seit der Ankunft des Chinesen geht es sportlich bergauf. Und man hat seit 2018 eine Manager-Agentur namens „Best of You“ (hat unter anderen Stars wie Karim Benzema unter Vertrag) als strategischen Partner. Und ihre Idee war das neue Stadion.