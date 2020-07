Zirkusvorstellung in Wörgl besucht

Dabei fanden die Behörden heraus, dass die Person am Samstag, dem 18. Juli, eine Zirkusvorstellung in Wörgl besuchte. „Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Person zu diesem Zeitpunkt in der potentiell ansteckenden Zeit befand, unternimmt die Gesundheitsbehörde daher vorsorglich auch einen öffentlichen Aufruf.“