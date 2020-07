Walser: „ÖGB verdreht Tatsachen“

Der ÖGB werfe Swarovski auch mangelndes Verantwortungsbewusstsein vor, lasse aber unter den Tisch fallen, dass der Konzern aus eigenem Antrieb 60 Millionen Euro in die Hand nimmt, um einen umfassenden Sozialplan zu schnüren. „Seitens des ÖGB in diesem Zusammenhang das Wort ‘Profitgier‘ in den Mund zu nehmen, verdreht die Tatsachen und ist reine Realitätsverweigerung“, erklärt der WK-Präsident.