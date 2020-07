Es ist eine Spezial-Klangwolke, die heuer, präsentiert von der „Krone“, stattfindet: Statt nur an der Donaulände wird sie in ganz Linz zu erleben sein, und jeder, der möchte, kann mitmachen! Ab sofort kann man selbst in der Stadt aufgenommene Klänge beisteuern und auch bei einigen weiteren Projekten teilnehmen.