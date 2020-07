„Das Erste, was mir durch den Kopf ging, war: ,Rufe ich nun 133 oder 144 an‘“, erzählt der 43-Jährige. Er entschied sich für die Polizei, die mit am Telefon blieb, als der Tiroler in kürzester Zeit noch weitere Entscheidungen traf. Denn anstatt sofort auf einen Pannenstreifen zu fahren, lenkte er sein Fahrzeug weiter.