Wiederaufbau meistern

Sechs von zehn Oberösterreichern trauen dem LH am ehesten zu, Oberösterreich nach der Corona-Krise wirtschaftlich zu stärken und den Wiederaufbau zu meistern. Hattmannsdorfer: „Der Landeshauptmann hat in den letzten Jahren einen konsequenten Chancen-statt-Schulden-Kurs verfolgt und dadurch finanzielle Spielräume geschaffen, die wir jetzt in der schwierigen Phase nutzen können. Deshalb kann Oberösterreich in der Krise auch mehr helfen als andere Länder.“