Nach seinem Legionärs-Dasein in Bulgarien ist Alar froh, wieder in der Heimat zu sein. Anfang Juli packte er in Sofia seine Siebensachen. „Es war eine interessante Erfahrung, vor allem das erste Halbjahr. Doch dann ist Corona gekommen und die Zeit war mühsam“, erzählt der 30-Jährige. Privat war’s hart, sportlich flau. „Natürlich hätte es besser laufen müssen, drei Saisontore sind nicht mein Anspruch“, sagt Sturms ehemaliger Goalgetter.

Klub plant nicht mit Deni

Jetzt also wieder Rapid. Wo Didi Kühbauer vor einem Jahr eine Breitseite gegen Alar abfeuerte: „Ich hoffe, Deni verlässt den Klub“, hatte der Trainer gesagt. Noch bis 2022 steht der Obersteirer in Hütteldorf unter Vertrag. Die Wiener, die finanziell schwer angeschlagen in den Seilen hängen, würden ihn gerne von der Gehaltsliste kriegen. Doch Deni sagt klipp und klar: „Ich gehe davon aus, dass ich zu 99 Prozent bei Rapid bleibe. Ich werde mein Bestes geben und bereit sein, falls ich meine Chance bekommen sollte. Im Fußball kann es oft sehr schnell gehen.“