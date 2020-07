Der Norweger Kjell Henning Bjornestad, Künstlername „Kjell Elvis“, hat einen neuen Weltrekord im Elvis-Singen aufgestellt. Der 52-Jährige beendete am Samstag in Oslo seinen Gesangsmarathon in voller Elvis-Montur nach 50 Stunden, 50 Minuten und 50 Sekunden. Damit brach er den über 16 Jahre alten Guinness-Weltrekord des deutschen Musikers Thomas „Curtis“ Gäthje um mehr als sieben Stunden.