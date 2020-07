„Wenn man so will, bin 16-mal Papa geworden – aber nur ein Kind gehört auch mir“, scherzte Reinhard Hadler aus Wels nach dem Nachtdienst am Samstagmorgen. Hatte er doch in seinen 34 Dienstjahren dem 15. Baby auf die Welt geholfen. Ilvy aus Linz hatte es so eilig, dass sie gleich daheim zur Welt kam. Alles ging gut!