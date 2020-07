Ein wahrer Großeinsatz der Feuerwehr war die Folge – und wohl keine Sekunde zu Früh! Denn als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, befanden sich noch mehrere Personen im betroffenen Haus. Unter schwerem Atemschutz evakuierten die Freiwilligen die restlichen Bewohner, zeitgleich gingen Kameraden gegen den Brandherd in der Küche einer Wohnung vor. Nach gut einer Stunde konnte das Kommando „Brand aus!“ gegeben werden. Zum Glück dürfte keine der Bewohner ernsthaften Schaden genommen haben. Der Dank der Florianis gilt daher den beherzten Kindern: „Nicht alle Personen konnten das brennende Haus selbst verlassen. Wären wir nicht so rasch alarmiert worden, hätte die Sache ganz anders ausgehen können“, lobten die Feuerwehrleute. Die Ursache wird derzeit noch ermittelt.