Die grüne Stadträtin Martina Berthold verbringt gerade ein paar Tage in der Ramsau und in Windischgarsten. „Die wunderschönen Berge bieten viele Möglichkeiten für Aktivitäten. Das ist lässig“, schwärmt Berthold. Vizebürgermeister Bernhard Auinger hat für diesen Sommer keine Urlaubspläne geschmiedet: „Wir haben von vornherein beschlossen, den Sommer zuhause zu bleiben.“ Freie Tage verbringt die Familie gerne mit Baden am Mondsee.