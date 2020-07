Virtuelle Planung spart Zeit in der „echten“ Welt

Die Vorteile der digitalen Methoden: Vermessen wird mittels Drohne, geplant am Computer, jeder Arbeitsschritt automatisch berechnet. „Gebaggert kann auf einen Zentimeter genau werden“, erklärt Gnant: „Beim Aushub für große Wohnhausanlagen kann das einen Unterschied von bis zu 400 Lkw-Fuhren ausmachen.“ Und die Lkw liefern via GPS laufend Statusdaten an die Zentrale, können also jederzeit neu disponiert werden. Gnant erklärt: „Das erspart uns sehr viele Leerfahrten.“